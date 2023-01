TOP 15: Najpopularniejsze filmy 2022 roku w streamingu. Jeden tytuł MCU na liście zaskoczył fanów

fot. materiały prasowe

Firma Nielsen od wielu lat zajmuje się podawaniem wyników oglądalności w telewizji, ale dopiero od niedawna podeszli do analizowania wyników w streamingu. Gdy platformy nie zawsze podają dane poza Netflixem, jest to jedyne rzetelne źródło informacji o tym, co cieszyło się popularnością odbiorców.

TOP 15 - MCU na liście

Zaskoczeniem może być fakt, że całej liście 15 tytułów wyświetlanych na streamingu w przeciągu całego 2022 roku jest... zaledwie jeden film pochodzący z filmowego uniwersum Marvela. Co ciekawe, nie jest to ani Doktor Strange w multiwersum obłędu ani Thor: miłość i grom, a kontrowersyjny Eternals, który wzbudził sporo mieszanych opinii i jest uważany za najsłabiej oceniany film MCU.

Najpopularniejsze filmy 2022 roku w streamingu

Wyniki są oparte na oglądalności w USA. Co ciekawe, cała rywalizacja rozegrała się tylko pomiędzy dwoma serwisami: Netflix i Disney+. To oznacza, że popularność produkcji z HBO Max, Prime Video i innych była za niska, by wejść do TOP 15. Kto zdobył pierwsze miejsce? Trudno o zaskoczenie, że TOP 3 to animacje. Choć na liście jest dużo nowości, nie zabrakło ponadczasowych hitów na czele z Vaianą i Krainą lodu. Podane dane są w miliardach wyświetlonych minut danego tytułu.