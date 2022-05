Top Gun: Maverick - Nowy singiel Lady Gagi promuje film. Jest potencjał na Oscara?

materiały prasowe

Jakiś czas temu Lady Gaga zapowiedziała, że stworzyła singiel do filmu Top Gun: Maverick zatytułowany Hold My Hand. Teraz nagranie trafiło do sieci i fani mogą już odsłuchać nowego utworu wokalistki, który słyszeć będą też widzowie w kinach podczas seansu.

Filmowa wersja utworu produkowana jest przez Harolda Faltermyera i Hansa Zimmera. Czy mamy do czynienia z kandydatem do Oscara w kategorii najlepszą piosenkę? Posłuchajcie i oceńcie sami:

W produkcji Maverick (Tom Cruise) powraca do szkoły, w której sam uczył się latać, aby tym razem jako instruktor szkolić nowe pokolenie asów przestworzy. Jednak nie okaże się to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać, a niekonwencjonalne metody nauczania Mavericka nie przypadną do gustu władzom szkoły.

Top Gun: Maverick - obsada

W obsadzie oprócz Cruise'a znajdują się Miles Teller jako porucznik Bradley „Rooster” Bradshaw, Jennifer Connelly jako Penny Benjamin, Jon Hamm jako wiceadmirał Cyclone, Val Kilmer jako admirał Tom ”. Iceman” Kazansky, Glen Powell jako Hangman, Lewis Pullman jako Bob, Ed Harris jako kontradmirał, Monica Barbaro jako Phoenix, Charles Parnell jako kontradmirał Warlock, Danny Ramirez jako Fanboy, Manny Jacinto jako Fritz, Bashir Salahuddin jako Coleman, Jay Ellis jako Payback, Jake Picking, Raymond Lee, Lyliana Wray jako Amelia Benjamin, Jean Louisa Kelly jako Carole Bradshaw, Greg Davis jako Coyote i Bob Stephenson.

Top Gun: Maverick okładka

Top Gun: Maverick - premiera filmu w Polsce 27 maja 2022 roku.