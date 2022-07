Top Gun: Maverick - sukces w box office dzięki Venomowi 2. Tak twierdzą szefowie Sony

fot. materiały prasowe

Top Gun: Maverick jest jednym z największych hitów czasów pandemii, którego wyniki są na przedpandemicznych poziomach. Do tej pory film zebrał z całego świata 1,22 mld dolarów przy budżecie 170 mln dolarów. Co miało na to wpływ?

Venom 2 zbawcą box office

Zdaniem szefów Sony Motion Picture Group, czyli Sanforda Panitcha oraz Josha Greensteina sukces Top Gun: Maverick jest możliwy dzięki nim i rekordom Venoma 2.

Panowie zwracają uwagę, że gdy w październiku 2021 roku wprowadzali Venoma 2 na ekrany, nie było wielkich blockbusterów w kinach, ponieważ zostały one opóźnione z powodu koronawirusa. Oni jednak odnieśli nadspodziewany sukces pomimo nie najlepszych recenzji. Osiągnięto 506 mln dolarów przy budżecie 110 mln dolarów. Dodają, że potem ich filmy Pogromcy duchów. Dziedzictwo i rekordowy Spider-Man: Bez drogi do domu dalej przecierały szlak, osiągając kapitalne wyniki.

- Obecnie dużo się pisze o Top Gunie w kontekście powrotu zarobków z filmów. W pewnym sensie sądzę, że Top Gun zyskuje dzięki temu, że my podjęliśmy ryzyko. Venom 2 rozpoczął trend, który pozwala Top Gunowi zarabiać tyle pieniędzy. To nie stało się z dnia na dzień. To plony z zasianych ziaren - mówi Samford Panitch.

Nie da się ukryć, że filmy Sony w tamtym okresie przełamały społeczne lęki spowodowane pandemią. Ludzie po raz pierwszy od wielu miesięcy wybrali się do kina, by potem jeszcze wrócić. To też powoli procentowało, dając kolejnym filmom większe szanse na zarobki. Tyczy się to każdego rynku, bo nastroje społeczne działały tak samo.