Tower of Fantasy z datą premiery. Kiedy zadebiutuje konkurent Genshin Impact?

fot. Level Infinite

Firmy Hotta Studio i Level Infinite, czyli twórcy i wydawca nadchodzącego Tower of Fantasy ujawniły datę premiery gry. Zadebiutuje ona na całym świecie już 11 sierpnia tego roku i dostępna będzie na PC (Epic Games Store) oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android/iOS.

Tower of Fantasy to RPG z otwartym światem, które pod względem oprawy i rozgrywki przypomina popularne Genshin Impact. Twórcy postawili jednak na zupełnie inny klimat i zdecydowali się na przeniesienie akcji setki lat w przyszłość, gdy ludzkość została zmuszona do opuszczenia powierzchni Ziemi i udania się na planetę Aida.

Zapowiedziano również, że z okazji premiery gry zadebiutuje piosenka zatytułowana "Clan" i wykonywana przez zespół milet. Premierę utworu zaplanowano na 17 sierpnia, ale już teraz można zapoznać się z jego krótkim fragmentem.

Gra dostępna będzie w modelu free to play, co oznacza, że zabawa możliwa będzie za darmo, choć nie zabraknie mikrotransakcji.