Transformers - nowy kinowy film bez ludzi. Wybrano reżysera

Transformers doczeka się animowanego kinowego prequela. Reżyserem został Josh Cooley, zdobywca Oscara za Toy Story 4.

Historia jest w całości osadzona na Cybertronie i ma pokazać genezę konfliktu Autobotów z Decepticonami. Jako że jest to prequel aktorskiej serii, prawdopodobnie wizualnie film może być utrzymany w podobnym stylu.

Autorami scenariusza są Andrew Barrer i Gabriel Ferrari, którzy znani są z filmu Ant-Man i Osa. Cooley nadzoruje finałowe aspekty usprawniania scenariusza. Pracują oni nad tym scenariuszem od kilku lat.

Jak donosi Deadline, aktorskie filmy nadal są w planach, ale studio zdecydowało się przyspieszyć prace nad animacją, ponieważ w obecnej rzeczywistości pandemii koronawirusa można robić to zdalnie. Nie wiadomo, kiedy dokładnie zostaną wznowione prace na planach, ale mówi się, że może to nastąpi we wrześniu 2020 roku, więc zaplanowanie wysokobudżetowego filmu osadzonego w świecie Transformers zdecydowanie się opóźni.

Data premiery nowego filmu nie jest znana.