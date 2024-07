Transformers: Początek doczeka się kontynuacji? Reżyser o planach rozwoju serii

fot. Paramount Pictures

Transformers: Początek zadebiutuje w kinach za niecałe dwa tygodnie. Twórcy są jednak pewni sukcesu swojej nadchodzącej produkcji i już teraz sugerują, że film może doczekać się kontynuacji. Reżyser Josh Cooley ma nadzieję, że Paramount Pictures da zielone światło dla następnej części, gdyż jak twierdzi w wywiadzie, jest jeszcze więcej historii do opowiedzenia o wojnie między Autobotami a Deceptikonami.

Transformers: Początek - są plany na kontynuacje

Producent Lorenzo di Bonaventura w rozmowie z GameMe+ wyjaśnił, że mają już konkretny plan na kontynuację Transformers: Początek:

Mamy tematy, w które chcemy się zgłębić. Jednym z nich jest motyw zaufania. Czy można je odzyskać? Co jeśli zostanie już raz utracone? Dlatego chcemy zbudować kolejny film wokół kilku wielkich pomysłów, które mogą napędzać akcje, ale głównie zajmiemy się tym pod względem tematycznym.

W dalszej części wywiadu Lorenzo di Bonaventura zastanawia się, jaki kolejny krok powinien uczynić Optimus Prime:

Więc teraz Optimus stał się Optimusem Primem. Co teraz zrobi, aby wszyscy poszli za nim i jak my do tego podejdziemy? To samo z Megatronem. OK, masz wszystkie Decepticony. I co teraz?

Producent twierdzi, że w przypadku kontynuacji chcą badać rozwój przywództwa obranego przez Optimusa Prime’a i Megatrona:

Będziemy badać rodzaj rozwoju przywództwa, który moim zdaniem powinien być dla ludzi naprawdę zabawny, więc nie jest to suchy temat. Podoba mi się w nim to, że na pewno zakończy się niepowodzeniem. Na pewno tak się stanie, ponieważ żaden przywódca nie zrobi tego dobrze.

Również reżyser Josh Cooley zabrał głos w sprawie kontynuacji Transformers: Początek, twierdząc, że kolejne filmy mogą rozgrywać się na Ziemi:

Oczywiście jest o wiele więcej historii, ponieważ w końcu przybędą na Ziemię.

Transformers: Początek - premiera w polskich kinach odbędzie się 20 września 2024 roku.

