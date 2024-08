fot. Paramount Pictures // Paramount Animation

Reklama

Animacja Transformers: Początek opowie o tym, jak Optimus Prime i Megatron z towarzyszy broni przekształcają się we wrogów oraz jak wybuchła wojna o Cybertron. Reżyserem filmu jest Josh Cooley (Toy Story 4), a scenariusz napisali Andrew Barrer, Gabriel Ferrari i Steve Desmond.

Właśnie opublikowano nowe plakaty do produkcji. Znajdują się na nich cztery Autoboty, na których skupi się historia filmu: Optimus Prime, Megatron, Bumblebee i Elita -1. Nowe materiały promocyjne znajdują się na początku poniższej galerii.

Transformers: Początek - zdjęcia i plakaty

Transformers: Początek

Przypomnijmy, że w oryginalnej obsadzie głosowej usłyszymy: Chrisa Hemswortha jako Orion Pax / Optimus Prime, Briana Tyree Henry'ego jako D-16 / Megatron, Scarlett Johansson jako Elita-1, Keegan-Michaela Key jako B-127 / Bumblebee, Jona Hamma jako Sentinel Prime, Laurence'a Fishburne'a jako Autobot Alpha Trion i Steve'a Buscemi jako Starscream.

Transformers: Początek - opis fabuły

Film animowany „Transformers One” będzie inny niż poprzednie filmy akcji. Powróci do początków serii. Wrócimy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło- na Cybertronie, planecie, z której pochodzą Transformery. Historia będzie wierna początkom poprzednich komiksów i seriali telewizyjnych. Głównymi bohaterami będą: Optimus Prime i Megatron, którzy zaczynali jako przyjaciele. Widzowie zobaczą, co stało się z tymi postaciami i jak stali się wrogami. Wyjaśni również, w jaki sposób rozpoczęła się wojna między Autobotami i Deceptikonami. [opis Multikino]

Transformers: Początek - premiera 20 września 2024 roku w kinach.