Transformers: Przebudzenie bestii - kategoria wiekowa bez zaskoczeń. Będzie dużo intensywnej akcji i przemocy

fot. Paramount Pictures // zrzut z ekranu zwiastuna

Film Transformers: Przebudzenie bestii wejdzie do polskich kin 9 czerwca i zabierze widzów do 1994 roku do Nowego Jorku. Akcja nowej części rozgrywa się po wydarzeniach z Bumblebee (2018), a w oficjalnym opisie dystrybutora możemy przeczytać, że do odwiecznej wojny między Autobotami i Deceptikonami dołączą nowe frakcje: Maximale, Predacony oraz Terracony.

Transformers: Przebudzenie bestii - kategoria wiekowa

Ogłoszono kategorię wiekową siódmej części franczyzy, którą wyreżyserował Steven Caple Jr. Transformers: Przebudzenie bestii zostali oznaczeni jako film o kategorii PG-13 ze względu na intensywne sekwencje akcji i przemocy science-fiction oraz język, które są nieodpowiednie dla dzieci poniżej 13. roku życia. Nowa odsłona otrzymała taką samą kategorię wiekową, co wszystkie poprzednie produkcje z tej franczyzy.

Transformers: Przebudzenie bestii - zdjęcia i plakaty

Transformers: Przebudzenie bestii

Transformers: Przebudzenie bestii - opis fabuły

Jest 1994 rok, czyli era hip-hopu i Air Jordanów. W sercu Brooklynu żyje były szeregowiec armii amerykańskiej, Noah Diaz, który próbuje za wszelką cenę pomóc swojej rodzinie. Jednak ma pecha, ponieważ przypadkiem trafia za kierownicę dowcipnego Mirage'a, który ujawnia istnienie trzech innych ukrywających się Autobotów: Optimusa Prime'a, Bumblebee i Arcee.

W tym samym czasie 25-letnia badaczka Elena, działająca w muzeum archeologicznym na Ellis Island, przypadkiem uruchamia ukryty mechanizm obcych w starożytnej statuetce. Noah i Autoboty przybywają w tej samej chwili, w której pojawia zły Terrorcon Scourge z armią robotów. Gdy Scourge ucieka z tajemniczym artefaktem, dzięki któremu będzie mógł przywołać Unicrona, istotę o niewyobrażalnych rozmiarach i niszczycielskiej mocy, Noah i Elena będą musieli połączyć siły z Autobotami, by wspólnie zapobiec zagładzie Ziemi. Jednak nawet potężne Autoboty są nieprzygotowane na nową, potężną frakcję Transformersów. Ale właśnie te robotyczne bestie, Maximale, mogą być kluczem do ponownego zjednoczenia się Autobotów z Cybertronem.

Transformers: Przebudzenie bestii - obsada

Peter Cullen ponownie podłoży głos pod Optimusa Prime'a, natomiast Ron Perlman obsadzony został jako Optimus Primal. Pete Davidson został Mirage'em, a Michelle Yeoh użyczy głos Airazor. Z kolei Peter Dinklage dubbinguje postać o imieniu Scourge, natomiast Liza Koshy wystąpi jako Arcee. Pozostałym robotom podłożą głos: John DiMaggio jako Stratosphere, David Sobolov jako Rhinox, Mj Rodriguez jako Nightbird, Cristo Fernández jako Wheeljack oraz Tobe Nwigwe jako Reek. W głównych ludzkich bohaterów wcielają się Anthony Ramos i Dominique Fishback.