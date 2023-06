Transformers: Przebudzenie bestii - "najbardziej szalony dzień na planie". Aktor vs. ogień

fot. materiały prasowe

Anthony Ramos, gwiazda Transformers: Przebudzenie bestii, wyznał że niemal podpalił się podczas kręcenia filmu. W rozmowie z SFX wyjaśnił kulisy całego wydarzenia, które nazwał "najbardziej szalonym dniem na planie". Jego wypowiedź możecie znaleźć poniżej.

To nie pierwsze takie wydarzenie na planie Transformersów. Podczas kręcenia Transformers: Dark of the Moon doszło do wypadku samochodowego z udziałem policyjnego SUV-a i i żółtego Chevroleta Camaro. Gabriela Cedillo została także uderzona przez uszkodzony kabel. Za to w Transformers: Zemsta upadłych, Shia LaBeouf zranił się podczas pracy na planie.

Transformers: Przebudzenie bestii - "najbardziej szalony dzień na planie"

Anthony Ramos opowiedział SFX:

To był najbardziej szalony dzień na planie. Niemal zostałem spalony przez jeden z fajerwerków, który wybuchł. W scenie, w której jest wielka bitwa na trawniku przy muzeum - mogliście zobaczyć jej fragment w zwiastunie - moja wiatrówka zaczęła się trochę palić. Dosłownie widać iskrę, która przechodzi. Użyli potem tej sceny w filmie.

Transformers: Przebudzenie bestii - zdjęcia

Transformers: Przebudzenie bestii