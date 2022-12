Transformers: Przebudzenie bestii - rekordowa oglądalność zwiastuna. Wynik zbliżony do Avengers: Koniec gry

fot. Paramount Pictures // zrzut z ekranu zwiastuna

Transformers: Przebudzenie bestii to siódmy film franczyzy, który rozgrywa się po wydarzeniach z Bumblebee (2018). Akcja przeniesie się do 1994 roku do Nowego Jorku, gdzie Optimus Prime i jego drużyna Autobotów staną w obliczu nowego zagrożenia. Będą zmuszeni do współpracy z Maximals, rasą transformerów wzorowanych na zwierzętach.

Na początku grudnia do sieci trafił zwiastun Transformers: Przebudzenie bestii, który cieszył się ogromną popularnością, ustanawiając nowy rekord dla Paramount Pictures. W pierwszym tygodniu od premiery uzyskał łącznie 494 milionów wyświetleń na całym świecie na wszystkich platformach. To czyni go jednym z najczęściej oglądanych zapowiedzi w historii. Dla porównania w ostatnim czasie zwiastun filmu Strażnicy Galaktyki 3 osiągnął 182 miliony wyświetleń, a Indiany Jonesa 5 - 77 milionów.

Transformers: Przebudzenie bestii w ciągu jednej doby osiągnął najwięcej wyświetleń w historii filmów Paramount - 238 milionów. Jest to czwarty wynik dla wszystkich produkcji w historii. Więcej uzyskały tylko Avengers: Koniec gry (268 mln) oraz pierwszy zwiastun tego filmu (289 mln) i Spider-Man: Bez drogi do domu (355,5 mln).

fot. © cedricdumler ©️ParamountPictures

W obsadzie głosowej filmu znajdują się Peter Cullen, który ponownie podłoży głos pod Optimusa Prime'a, Ron Perlman jako Optimus Primal, Pete Davidson jako Mirage, Michelle Yeoh jako Airazor, Peter Dinklage jako Scourge, Liza Koshy jako Arcee. Ponadto głosu użyczą John DiMaggio (Stratosphere), David Sobolov (Rhinox), Mj Rodriguez (Nightbird), Cristo Fernández (Wheeljack) oraz Tobe Nwigwe (Reek). W ludzkie postacie wcielą się Anthony Ramos i Dominique Fishback.

Transformers: Przebudzenie bestii - premiera w kinach 9 czerwca 2023 roku.