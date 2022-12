Transformers: Przebudzenie bestii - zabawki dają lepsze spojrzenie na Bumblebee i Battletrapa z filmu

fot. materiały prasowe

Transformers: Przebudzenie bestii to kolejna część przebojowej serii filmów o walce Autobotów z Decepticonami. Do sieci trafiły zdjęcia figurek inspirowanych widowiskiem. Przedstawiają one Bumblebee i Battletrapa. Możecie sprawdzić je poniżej.

W 1994 roku para archeologów z Brooklynu wdaje się w starożytny konflikt podczas podróży po świecie, która wiąże się z trzema frakcjami Transformersów: Maximalsów, Predaconsów i Terrorconsów.

Transformers: Przebudzenie bestii - figurki z filmu

https://twitter.com/rob_keyes/status/1600160405749235712

W filmie występują Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Vélez i Tobe Nwigwe. Peter Cullen ponownie użyczy głosu Optimusowi Prime, a Ron Perlman wcieli się w Optimusa Primala, przywódcę Maximalsów. Ponadto w produkcji występują: Peter Dinklage (Scourge), Liza Koshy (Arcee), John DiMaggio (Stratosphere), David Sobolov (Rhinox/Battletrap), Michaela Jaé Rodriguez (Nightbird), Cristo Fernández (Wheeljack) i Tobe Nwigwe (Reek).

Transformers: Przebudzenie bestii - premiera filmu w USA 9 czerwca 2023 roku.