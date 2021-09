Triplets - będzie kontynuacja hitu Bliźniacy. Kto dołączy do DeVito i Schwarzeneggera?

Arnold Scharzenegger i Danny DeVito w Bliźniakach

Jak donosi Deadline oficjalnie po 33 latach ruszają prace nad kontynuacją hitu Bliźniacy, który nosi tytuł Triplets , czyli Trojaczki. Arnold Schwarzenegger i Danny DeVito powrócą jako Julian i Vincent. Ich zaginionym bratem będzie komik Tracy Morgan. Przez lata z projektem wiązano Eddiego Murphy'ego, ale jak widzimy ostatecznie postawiono na innego aktora. Koncept został zaprezentowany podczas festiwalu w Toronto. Projekt jest tam sprzedawany dystrybutorom i potencjalnym inwestorom.

Ivan Reitman, twórca Bliźniaków, powróci za kamerą i będzie producentem. Dylan Dawson i Lucas Kavner są autorami scenariusza. Prace na planie mają ruszyć w styczniu 2022 roku w Bostonie.

- Bliźniacy odnieśli spory sukces i lata później pomysł sequela powstał podczas spotkania Arnolda z Eddiem Murphym. Sugestia konceptu wyszła od jednego z nich. Eddie powiedział: powinienem zostać trojaczkiem, z tego mogłaby wyjść zabawna komedia. Zaczęliśmy prace nad scenariuszem z Eddiem, ale po sukcesie Księcia w Nowym Jorku 2 niestety ma zapełniony terminarz. Wiedzieliśmy jednak, że chcemy zacząć pracę na początku przyszłego roku. Przyjaźnię się z Tracym Morganem i uważam, że jest jednym z najzabawniejszych ludzi na świecie. Uznałem, że byłby kapitalnym trojaczkiem, więc przebudowaliśmy scenariusz pod niego. Teraz zbierzemy pieniądze i zrobimy ten film.

Oryginał z 1988 roku zebrał na całym świecie 216 mln dolarów przy budżecie 15 mln dolarów. Jak na komedię w tamtych latach był to gigantyczny sukces.

Triplets - o czym film?

Tak opowiada o tym Ivan Reitman: "w tajemnicy urodziło się trzecie dziecko. Czarnoskóre dziecko. Nie miało ono jednak kontaktu z rodzeństwem. Nie znają się i bardzo szybko w filmie się spotkają. Pokażemy, jak nawiązują więź po tych wszystkich latach. To film o rodzinie - bez względu na to, jak się różnimy, musimy się dogadać. Aktorzy mają świetna chemię i możesz to zobaczyć w klipie, ile wnoszą do tego energii".

Dla Ivana Reitmana to powrót do reżyserii po latach. Jego ostatnim filmem był Ostatni gwizdek z 2014 roku. Sam reżyser wyjaśnia, że powraca, bo Schwarzenegger go namówił. Najwyraźniej zobaczymy też na ekranie odmłodzonych aktorów, bo w przygotowanym na targi klipie są młodzi Schwarzenegger i DeVito, a reakcja są bardzo dobre. Reitman dodaje, że chcą niezależnie sfinansować film bez udziału dużego studia.

Potencjalna data premiery nie została ujawniona.