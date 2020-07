TRON 3 - czy film powstanie? Nowe informacje

fot. Disney

TRON to popularny film z lat 80., który doczekał się w 2010 roku kontynuacji w postaci widowiska Tron: Dziedzictwo. Od tamtego czasu fani czekają na kolejną część tej już kultowej w wielu kręgach serii. Wydaje się, że w końcu pojawiło się światełko w tunelu w tej sprawie. Dyrektor muzyczny Disneya, Mitchell Leib wziął udział w podcaście Light the Fuse. W nim zdradził, że scenariusz do TRON 3 istnieje i rozmawiał już z duetem Daft Punk, który stworzył muzykę do Tron: Dziedzictwo, w sprawie ich udziału w kolejnym widowisku. Leib nie wie jeszcze, kto dokładnie miałby wyreżyserować projekt, jednak ma nadzieję, że Joseph Kosinski, twórca poprzedniej części, powróci za kamerą.

Ponadto raport The Disinsider twierdzi, że obecnie trwają poszukiwania reżysera. W głównej roli w produkcji mielibyśmy zobaczyć Jareda Leto. Raport zaznacza, że w produkcji może powrócić obsada z poprzedniego filmu, czyli Jeff Bridges, Garrett Hedlund i Olivia Wilde.