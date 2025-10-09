Tron: Ares - czy jest scena po napisach? Mamy odpowiedź!

fot. Disney

Reklama

Nowa odsłona serii science fiction – Tron: Ares trafi do kin już w najbliższy piątek. Choć pierwsze recenzje są mieszane, fani z niecierpliwością czekają na powrót do świata znanego z poprzednich części. Zwłaszcza, że od premiery ostatniej minęło 15 lat!

Tron: Ares - scena po napisach!

W najnowszym filmie z Jared Leto jest scena po napisach! A dokładniej – w połowie końcowych napisów. Jak donoszą pierwsze relacje, to moment, który szczególnie ucieszy fanów poprzednich części i może sugerować kierunek, w jakim seria zmierza dalej.

Tron: Ares - pierwsze reakcje. Jared Leto w końcu z dobrym filmem?

Tron: Ares opowiada historię Aresa, zaawansowanego programu komputerowego wysłanego z cyfrowego świata do rzeczywistości. To pierwsze spotkanie ludzi z istotą sztucznej inteligencji, które staje się początkiem niebezpiecznej misji.

W obsadzie znaleźli się także Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan i Gillian Anderson. Za muzykę odpowiada Nine Inch Nails, a ścieżka dźwiękowa zadebiutuje 19 września nakładem Interscope Records.