Tulsa King - zwiastun i data premiery 2. sezonu. Sylvester Stallone znów tłucze wrogów

Tulsa King, serial opowiadający historię zwolnionego po 25 latach z więzienia członka nowojorskiej mafii, Dwighta Manfrediego aka Generała (Sylvester Stallone), zyskał całą armię miłośników na całym świecie - także w Polsce ma on spore grono fanów. Mamy dla Was znakomite informacje związane z 2. sezonem tej produkcji; wiemy już, że jego premiera odbędzie się 15 września na platformie Paramount+. Do sieci trafił już teaser kolejnej odsłony serii, który pokazuje nowe położenie, ale i stare nawyki protagonisty:

Tulsa King - zwiastun 2. sezonu

Opis 2. sezonu Tulsa King jest niezwykle enigmatyczny. Czytamy w nim:

Dwight nadal stara się zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie i pomocnikom, jednocześnie doglądając swoich spraw. Poza tym wciąż ma niedokończone sprawy w Nowym Jorku.

W serialu stworzonym przez Taylora Sheridana obok Stallone'a występują m.in. Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund i Dana Delany.

