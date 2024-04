Tulsa King - agencja castingowa opuszcza serial. Oskarża Sylvestra Stallone o dyskredytowanie aktorów drugoplanowych

fot. materiały prasowe

Reklama

W ostatnim czasie rozpoczęły się zdjęcia do 2. sezonu serialu Tulsa King, w którym główną rolę gra Sylvester Stallone. Jednak z planu dochodzą niepokojące doniesienia ze strony firmy castingowej zatrudniającej drugoplanowych aktorów i statystów, która postanowiła zakończyć współpracę przy dramacie od Paramount+.

Sylvester Stallone obrażał statystów?

Firma Rose Locke Casting została zaangażowana do znalezienia aktorów w wieku powyżej 18 lat. Jednak warunki pracy na planie okazały się gorącym tematem dla aktorów drugoplanowych z Atlanty na prywatnej stronie na Facebooku. Tam Stallone i jeden z reżyserów zostali oskarżeni o nazwanie niektórych statystów "brzydkimi", "górą sadła" oraz "grubasem z laską". Osoba, do której zostały skierowane te słowa powiedziała, że "zraniono jej duszę".

Według plotek Stallone miał zasugerować, aby w zamian zaangażować ładne młode dziewczyny, aby mu towarzyszyły. W niedzielę Rose Locke Casting ogłosiła na swojej stronie na Facebooku, że opuszcza serial.

Chcieliśmy przesłać wam aktualne informacje na temat wydarzeń w naszym świecie castingów. Zdecydowaliśmy się rozstać z Tulsą King. Kończymy w przyszłym tygodniu - 12-sty [kwiecień] będzie naszym ostatnim dniem [współpracy]. Każdemu, kto przejmie stery, życzymy powodzenia. Dziękujemy wszystkim wspaniałym artystom grającym w tle za nieustające wsparcie.

W osobnym komentarzu udostępnionym aktorom drugoplanowym na prywatnej stronie na Facebooku Locke namawiała swoich klientów, aby kontaktowali się z nimi, jeśli słyszeli lub doświadczyli czegokolwiek na "toksycznym" planie serialu. Ta informacja wraz ze skargami na zachowanie Stallone'a, została udostępniona w poniedziałkowym tweecie przez scenarzystkę Julie Benson, która nie jest związana z produkcją Paramount+.

Osoba z bliskiego otoczenia serialu podała, że dopiero niedawno dowiedziano się o postach w mediach społecznościowych. Badają sprawę, dodając, że serial próbuje dopasować sceny z poprzedniego sezonu.

Na planie zdjęciowym Tulsa King panował bałagan

Oskarżenia dotyczące sytuacji na planie Tulsa King obiegły już wiele innych stron na Facebooku poświęconych aktorom drugoplanowym i statystom. Jedną z nich jest strona prowadzona przez Dee Dee McDaniel Simmons z Karoliny Południowej.

Na początku miałam nadzieję, że to tylko plotka rozgłaszana przez jedną osobę, która mogła to odczuć, ale na planie była niezliczona ilość osób, które opowiedziały, co widziały i jak zostały potraktowane itp. Niestety, Sly Stallone i ekipa sprawili, że artyści drugoplanowi byli nieszczęśliwi, a wielu stwierdziło, że plan był całkowicie nieprofesjonalny i pełen bałaganu. Chociaż osobiście nie współpracowałam z Rose Locke i CL Casting… mam dla nich wielki szacunek za wycofanie się z projektu i zadbanie o swoich artystów drugoplanowych.

fot. materiały prasowe

Tulsa King - fabuła

Tulsa King opowiada o członku nowojorskiej mafii, który zostaje zwolniony po 25 latach z więzienia. Dwight "Generał" Manfred zostaje zesłany przez szefa do Oklahomy, aby rozszerzyć działalność. Podejrzewając, że mafia działa przeciwko niemu, mężczyzna powoli buduje własną ekipę.