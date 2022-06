Tulsa King - teaser serialu. Sylvester Stallone gangsterem u twórcy Zakazanego Imperium i Sopranos

fot. materiały prasowe

Tulsa King to opowieść o Dwighcie "Generale" Manfredim (Sylvester Stallone), który jest gangsterem z Nowego Jorku. Po wyjściu z więzienia jego szef wysyła go do Tulsy, w której musi zebrać ekipę i stworzyć nowe kryminalny imperium.

Za sterami stoją Taylor Sheridan (twórca Yellowstone) oraz Terence Winter, który był jednym z twórców Rodziny Soprano oraz stworzy też kapitalny serial Zakazane imperium. W Tulsa King Winter pełni rolę showrunnera oraz scenarzysty.

Tulsa King - teaser

W obsadzie są Andrea Savage (I’m Sorry), Martin Starr (Silicon Valley), Max Casella (The Tender Bar), Domenick Lombardozzi (The Irishman), Vincent Piazza (Boardwalk Empire), Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel), A.C. Peterson (Superman & Lois) oraz Garrett Hedlund (The United States vs. Billie Holiday).

Tulsa King - premiera w USA w platformie Paramount+ zaplanowana jest na 13 listopada 2022 roku. Złożona ona będzie z dwóch odcinków. Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.