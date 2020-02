Turner i Hooch: główna rola w serialowym remake'u obsadzona. Kto zagra Turnera?

Platforma Disney+ pracuje nad kolejnym serialem na podstawie popularnego filmu. Tym razem jest to produkcja Turner i Hooch bazująca na komedii kryminalnej z 1989 roku z Tomem Hanksem w roli głównej. Za adaptację serii odpowiada Matt Nix (The Gifted: Naznaczeni). Nie wiadomo, czego ma dotyczyć fabuła ani kogo jeszcze zobaczymy na ekranie. W planach jest 12 odcinków. Inne szczegóły owiane są tajemnicą - choć dziś dostaliśmy pierwszy konkret.

Jak podaje serwis Deadline, do roli Turnera, w którego w oryginalnej wersji wcielał się Hanks, wybrano Josha Pecka (Drake i Josh, Dziadek z przypadku).

Oryginał z 1989 roku opowiadał o młodym, pedantycznym detektywie, który przeprowadza się do dużego miasta. Przed wyjazdem dostaje on do rozwiązania sprawę morderstwa przyjaciela. Jedynym świadkiem jest... wielki pies. Detektyw bierze go pod opiekę. Serial będzie miał podobny fabularny punkt wyjścia: Josh Peck wcieli się w agenta federalnego Scotta Turnera, który dostanie czworonożnego partnera. Na kolejne informacje musimy jeszcze zaczekać.