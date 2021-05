TVP wycofała emisję Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga

fot. Netflix

Film Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga miał pojawić się w TVP1 w piątek o godzinie 21:55. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl: w piątek rano wprowadzono zmianę i zamiast filmu Netflixa wyemitowano komedię Wielka ramówka. Przypomnijmy, że Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga to fikcyjna historia dwóch ambitnych muzyków z Islandii. Lars (Will Ferrell) i Sigrit (Rachel McAdams) dostają niepowtarzalną szansę reprezentowania kraju na największym na świecie konkursie piosenki - Eurowizji. Mogą udowodnić, że marzenia są po to, by je spełniać i nie są pośmiewiskiem, za który wielu ich bierze.

Nie podano przyczyn tej zmiany. Nietrudno odnaleźć głosy, że być może wpływ na zmianę miał brak zaklasyfikowania się do finału Rafała Brzozowskiego, który reprezentował nas w półfinale tegorocznej Eurowizji. Subskrybenci Netflixa mogą wciąż zobaczyć ten film w ofercie serwisu.

fot. Netflix