TVP Stream – nadchodzi nowa platforma filmowa Telewizji Polskiej

TVP VOD

Z informacji, do których dotarli dziennikarze serwisu Wirtualnemedia.pl, wynika, że Telewizja Polska planuje wykorzystać nadchodzącą zmianę standardu telewizji cyfrowej do upowszechnienia nowego serwisu filmowego. Porzucenie DVB-T na rzecz DVB-T2/HEVC ma być okazją do wypromowania TVP Stream, odświeżonej aplikacji telewizji hybrydowej. Dostęp do usługi będzie możliwy za pośrednictwem odbiorników podłączonych do internetu, TVP Stream wzbogaci treści z telewizji linearnej o dodatkowe materiały online.

Warto zauważyć, że już w 2012 roku zespół TVP oferował dostęp do platformy HbbTV uruchomionej przy okazji mistrzostw Euro 2012, a w kolejnych latach rozwijała serwisy tego typu o programy informacyjne oraz treści dostępne na żądanie. W 2020 roku wdrożono zaś aplikację poświęconą Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2020, w której udostępniono m.in. szczegółowe informacje na temat przebiegu turnieju, składach poszczególnych drużyn a także wywiady czy filmowe skróty pomeczowe.

Wdrożenie TVP Stream ma być kolejnym krokiem na drodze do upowszechnienia modelu telewizji hybrydowej. Za pośrednictwem nowej platformy widzowie będą mogli skorzystać z możliwości odtworzenia audycji z ostatnich 7 dni, przewijać bieżące programy, nagrywać je a także korzystać z płatnych treści z katalogu Strefy VOD oraz treści tVOD po zalogowani się na swoje konto TVP. Oprócz tego operator wdroży także rozbudowany serwis pogodowy, który pozwoli sprawdzić prognozę dla dowolnego miasta czy przejrzeć informacje na temat jakości powietrza.

Zgodnie z założeniami przedstawicieli TVP odświeżona platforma HbbTV ma wystartować jeszcze w 2021 roku. Z kolei w 2022 roku na rynku pojawi się dekoder do telewizji hybrydowej opracowany przez zespół Telewizji Polskiej przystosowany do współpracy ze standardem DVB-T2/HEVC.