Twórca Breaking Bad o swoim nowym projekcie. "Nie będzie w nim przestępstwa ani mety"

Od finału Breaking Bad mija już 10 lat. Twórca serialu, Vince Gilligan, zapowiada swój nowy obiecujący projekt. Będzie to serial science-fiction wyprodukowany dla Apple TV+. Serwis zamówił aż dwa sezony produkcji, w której zobaczymy między innymi Rheę Seahorn. Showrunner zdradził jeszcze więcej informacji w wywiadzie dla Variety.

Nowy serial od twórcy Breaking Bad - co wiadomo?

Po zakończeniu strajku scenarzystów, Gilligan wraca do pracy nad nową produkcją dla Apple'a. Scenarzysta zdradził, że w momencie rozpoczęcia manifestów, niewiele brakowało do zakończenia szkicu 1. sezonu.

- Byliśmy już bardzo blisko końca 1. sezonu. Zatem wrócimy i dokończymy przedostatni i finałowy odcinek. Na pewno straciliśmy dynamikę. Nawet nie pamiętam na czym dokładnie stanęliśmy. Dlatego spędzę ten tydzień na czytaniu poprzednich odcinków i starych notatek.

Produkcja została sklasyfikowana jako science-fiction, chociaż twórca nie uważa jej za twardą fantastykę. Porównał ją także do Breaking Bad - "nie będzie tam żadnego przestępstwa ani metamfetaminy".

Zadzwoń do Saula - Wiem, że to historia, która mnie interesuje, a Rhea zagra zupełnie inną postać niż w. Dziwne jest to, że akcja dzieje się w Albuquerque, ale to zupełnie inny świat. Nie nakłada się w ogóle. Rhea gra kogoś, kto nie jest Kim Wexler, ale mam nadzieję, że ludzie to zaakceptują.

Serial zaprezentuje nowoczesny świat, w którym żyją współcześni ludzie. Nagle ulega on gwałtownej zmianie, co prowadzi do zatrważających konsekwencji już w pierwszym odcinku.

Zdjęcia do nowej produkcji Vince'a Gilligana rozpoczną się w nadchodzącą zimę. Będą kręcone na terenie Nowego Meksyku.

Breaking Bad i Zadzwoń do Saula są dostępne do obejrzenia na Netfliksie.