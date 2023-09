Twórca - jak Gwiezdne Wojny zainspirowały nowe widowisko sci-fi? Reżyser przeprasza za budżet

foto. materiały prasowe

Gareth Edwards zdradził, jak Gwiezdne Wojny zainspirowały jego nowy film sci-fi Twórca. Warto zresztą wspomnieć, że filmowiec wyreżyserował Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie, więc miał dość bliski kontakt z franczyzą.

Co ciekawe, zwykle przy filmach na taką skalę filmowcy chwalą się ogromnym budżetem, jednak Gareth Edwards do nich nie należy. Wręcz przeciwnie. Reżyser w rozmowie z portalem Variety przeprosił za to, że budżet Twórcy wyniósł 80 milionów dolarów, ponieważ jego zdaniem powinni to zrobić za mniej. Operator filmowy Greig Fraser, który miał przyjemność pracować z nim przy Rogue One, wyjaśnił że Gareth Edwards ma zarówno rozległą wiedzę techniczną, jak i jest niezwykle pomysłowy. Lubi prostotę i wie jak osiągnąć dokładnie taki efekt, jaki sobie wymarzył.

Twórca - jak Gwiezdne Wojny zainspirowały nowe widowisko sci-fi?

Poniżej możecie zobaczyć wideo, na którym Gareth Edwards wyjaśnia, jak George Lucas zainspirował Twórcę. Jego zdaniem uniwersum Gwiezdnych Wojen od zawsze było ciekawe, ponieważ łączyło w sobie stare jak świat koncepty, takie jak mitologia, duchowość i religia, z daleką przyszłością. Zobaczcie sami.

