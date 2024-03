Twórcy Filipa szykują film o Fryderyku Chopinie. Znamy szczegóły

foto. materiały prasowe

Reklama

Filip opowiadał historię chłopaka, który za wszelką cenę starał się przeżyć w nazistowskich Niemczech. Film w reżyserii Michała Kwiecińskiego był jedną z głośniejszych produkcji zeszłego roku. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem. Był również laureatem aż czterech Orłów, w tym dla najlepszej głównej roli męskiej dla Eryka Kulma Jr. Nic więc dziwnego, że twórcy idą za ciosem. Jak udało nam się ustalić, ruszyły prace nad kolejnym filmem, który wyreżyseruje Michał Kwieciński (jest on również współautorem scenariusza). Nowa produkcja będzie opowiadała o Fryderyku Chopinie. Zdjęcia ruszą we wrześniu tego roku i odbędą się zarówno w Polsce, jak i we Francji. W głównej roli zobaczymy oczywiście Eryka Kulma Jr., który ma bardzo dobrą passę. Nie znamy jeszcze reszty obsady.

Operatorem, podobnie jak w filmie Filip, będzie Michał Sobociński. Za produkcję ma odpowiadać firma Akson Studio.

Ostatni raz historię naszego utalentowanego pianisty przedstawił Jerzy Antczak w produkcji Chopin. Pragnienie miłości z 2002 roku. Wtedy w głównej roli mogliśmy oglądać Piotra Adamczyka, któremu partnerowała Danuta Stenka.