Twórcy AI Dungeon uruchamiają platformę z grami napędzanymi przez SI

O AI Dungeon zrobiło się głośno w 2019 roku, kiedy po raz pierwszy mogliśmy zanurzyć się w grze fabularnej generowanej w czasie rzeczywistym za pośrednictwem technologii rozpoznawania tekstu OpenAI GPT-2. I choć sztuczna inteligencja dość nieporadnie radziła sobie z prowadzeniem fabuły, odzew ze strony użytkowników aplikacji był oszałamiający. Nagle okazało się, że algorytmy są w stanie wchodzić w głęboką interakcję z człowiekiem, aby wspólnymi siłami opowiadać fantastyczne historie.

Platforma Voyage jest pokłosiem sukcesu tego nietuzinkowego generatora opowieści i próbą udowodnienia, że sztuczne inteligencje będą odgrywały coraz większą rolę w branży cyfrowej rozrywki. Jako pierwsi z jej potencjału skorzystają użytkownicy AI Dungeon. Na platformie znajdziemy szereg produkcji napędzanych samouczącymi się algorytmami o nieco bardziej ustrukturyzowanej formie. Medieval Problems inspirowana grą Reigns wtłoczy nas w rolę władcy zarządzającym królestwem, zaś Pixel This ma sprawdzić się w roli nowoczesnych kalamburów. W tej grze jeden z graczy wpisuje frazę, która następnie jest interpretowana przez algorytm i wizualizowana za pośrednictwem pixelartowych obrazków. Na wstępie praca generowana jest w niskiej rozdzielczości, która podbijana jest wraz z upływem czasu, aż do odgadnięcia hasła przez współgraczy.

Gra AI Dungeon również trafiła na nową platformę, a jej subskrybenci premium będą mogli skorzystać z nowej, niezwykle interesującej funkcji – wizualizowania fragmentów scen za pośrednictwem narzędzia Pixray. Ten generator obrazu wygeneruje prostą pixelartową ilustrację na podstawie przedstawionego mu opisu.

Hasła zilustrowane przez Pixray

POV: YOU’RE A CYBERPUNK HACKER RIDING A DRAGON IN ROME.

Zespół Latitude marzy o tym, aby Voyage przekształcił się w coś więcej niż tylko system do agregowania gier korzystających z potencjału sztucznej inteligencji. Studio chce, aby platforma zapełniła się narzędziami dla twórców nowych gier, oprogramowaniem zdolnym do generowania w locie najróżniejszych treści. I choć firma nie wyznaczyła przecyzyjnego harmonogramu prac na rozwojem Voyage, pierwsze półrocze ma poświęcić na dopracowanie tego perspektywicznego środowiska. Docelowo dostęp do platformy będą mieli użytkownicy gotowi opłacać miesięczną subskrypcję.

