Rzesza fanów czeka na pojawienie się pierwszych konkretnych informacji na temat finałowego sezonu Stranger Things. Tymczasem bracia Duffer, który są ojcami sukcesu tego seriali, dzięki któremu ich popularność wystrzeliła w górę, mają pełne ręce roboty. Poza dokończeniem swojego kultowego serialu będą również doglądać prac przy Something Very Bad Is Going to Happen, czyli nowym serialu Netflixa, w którym będą pełnić role producentów wykonawczych.

Something Very Bad Is Going to Happen - co wiadomo?

Produkcja została napisana przez Haley Z. Boston, która wcześniej pracowała przy Gabinecie osobliwości Guillermo del Toro czy Nowym smaku wiśni. Będzie również pełnić rolę producentki wykonawczej, a także showrunnerki.

Opis produkcji prezentuje się następująco:

To klimatyczny serialowy horror, którego akcja dzieje się podczas wesela. Śledzi losy młodej pary w ciągu tygodnia, który prowadzi do nieszczęsnych zaślubin. To nie spoiler - wystarczy przeczytać tytuł.

Tak o nowym tytule Netflixa wypowiedzieli się bracia Duffer:

Scenariusz Haley zwalił nas z nóg, gdy go po raz pierwszy przeczytaliśmy. To wielki, nowy talent - jej scenariusz jest pokręcony, przerażający, śmieszny i po prostu bardzo w jej stylu. Mamy szczęście, że będziemy produkować jej pierwszy serial i nie możemy się doczekać, aż podzielimy się jej wizją ze światem.