Tyler Rake 2 - reżyser o długiej sekwencji akcji na jednym ujęciu. Ma przebić Olbdoya

Tyler Rake 2 doczeka się kontynuacji, w której powróci Chris Hemsworth. Reżyserem widowiska jest Sam Hargrave, który w kontynuacji postanowił jeszcze mocniej zaszaleć ze scenami akcji. Na ekranie zobaczymy między innymi szaloną scenę akcji kręconą na jednym ujęciu, która trwa aż 21 minut i 7 sekund. Hargrave wywodzi się z grupy kaskaderów Chada Stahelskiego (John Wick) i wyraźnie chce podwyższać poprzeczkę tego, co kino akcji może współcześnie pokazać.

Dla portalu Screenrant, reżyser wyjawił, że celem tej sceny było przebicie tego, co widzowie mogli zobaczyć w filmie Oldboy. Taką notatką nawet zostawił Joe Russo w scenariuszu, z takim właśnie komentarzem.

Niestety jest to związane z regułami tworzenia sequela i podpisując się po tym, wiedziałem, w co się pakuję. Ludzie oczekują tego samego, ale większego, mocniejszego i lepszego, ponieważ chcą wiedzieć więcej o bohaterze, chcą zobaczyć większy rozwój jego umiejętności lub jaką nową przygodę przeżywa ta postać. Wiedzieliśmy, że to będzie wyzwanie, więc otoczyliśmy się wspaniałymi ludźmi, kreatywnymi umysłami, a zespół kaskaderski był niesamowity. Prawdę mówiąc, pierwszym pomysłem na drugi film, o którym rozmawialiśmy z Joe [Russo], była sekwencja w więzieniu, więc nie wiedzieliśmy jeszcze, co będzie robił Tyler Rake, ale miał wydobyć ludzi z więzienia gdzieś na świecie. Od pomysłu do scenariusza, w którym znalazł się opis dotyczący sceny, który brzmiał: "sekwencja rywalizująca z Oldboyem" i "Największy one-shot w historii kina", tego rodzaju rzeczy, które naprawdę dobrze się czyta, ale potem myślisz sobie "O mój Boże, tak, to będzie niesamowite, mogę to sobie wyobrazić".

Reżyser wspomina, że początkowo miało dojść do kręcenia w Australii, ale plany się zmienił, namieszał też COVID-19 i ostatecznie musieli dostosować to do warunków w nowej scenografii, która znajdowała się w Pradze. Wymagało to wiele wysiłku, ale podziękował wspaniałej ekipie, bez której nie byłoby to możliwe do przeprowadzenia.

Tyler Rake 2 - teaser

Nowe wideo pokazuje fragment ze wspomnianej sceny.

Tyler Rake 2 - galeria

Tyler Rake 2

Tyler Rake 2 - opis fabuły

Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

Po raz kolejny w filmie wystąpi również Golshifteh Farahani, obok której pojawią się także Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt i Tinatin Dalakishvili.

Tyler Rake 2 - premiera w Netflixie odbędzie się 16 czerwca 2023 roku.