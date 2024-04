Tyler Rake 3 - prace trwają. Na jakim etapie obecnie są?

fot. Netflix

Tyler Rake: Ocalenie oraz Tyler Rake 2 to wielkie hity Netflixa, osiągające rekordową popularność. Obydwa filmy napisał Joe Russo (współtwórca Avengers: Koniec gry), a wyreżyserował Sam Hargrave, zdobywając świetne oceny wielbicieli kina akcji. W planach jest Tyler Rake 3, a Joe Russo ujawnia, na jakim etapie są prace.

Tyler Rake 3 powstanie

Russo potwierdza, że prace trwają. Starają się dopasować projekt do terminarza Chrisa Hemswortha, który ciągle ma jakieś projekty do realizacji. Sam Hargrave ponownie stanie za kamerą.

- To bardzo interesująca seria, bo jest on emocjonalnie zranioną postacią, więc jest w tym dobra historia. Myślę, że z szacunkiem do jego przeszłości i jego relacji z przemocą to pozwala obudować jego postać nienawiścią do samego siebie i poczuciem winy. To dodaje warstw, a to samo w sobie pozwala na opowiadanie kolejnych historii o tej postaci.

Potencjalny start prac na planie nie jest znany. To wciąż etap przygotowawczy, który najpewniej jeszcze chwile potrwa. Russo najpewniej ponownie napisał scenariusz.