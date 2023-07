Tytus, Romek i A’Tomek - oficjalne zdjęcie z animacji. Co wiemy o projekcie?

Źródło: mat. prasowe

Tytus, Romek i A’Tomek doczekają się ekranizacji komiksowych przygód autorstwa Papcia Chmiela. Na profilu EGO Film zaprezentowano pierwszy kadr z produkcji, a także podzielono się nowymi informacjami na temat projektu.

Obecnie trwa proces produkcyjny, natomiast w zamieszczonej na Facebooku informacji czytamy także, że twórcy animacji chcą oddać ducha komiksowego pierwowzoru, którego twórcą jest legendarny Papcio Chmiel, a jednocześnie nadać produkcji nieco nowoczesnego stylu, bawiąc się formą i treścią. W zespole osób czuwających nad projektem są między innymi Maciej Kur, Rafał Skarżycki, Michał Śledziński i Tomasz Leśniak. Producentką całości jest Ewelina Gordziejuk.

Twórcy pracują nad formatem, który ma spodobać się widzowi w wieku 9-12 lat, który nie zna komiksów, ale ma też trafić do starszych odbiorców, dla których będzie to sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa. Co więcej, twórcy planują stworzenie nie tylko filmu kinowego, ale też serial animowany. Poniżej możecie zobaczyć grafikę koncepcyjną, której autorem jest Michał Śledziński.

Tytus, Romek i A’Tomek - grafika koncepcyjna

Materiały prasowe