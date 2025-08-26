Będzie okazja, by powrócić do Assassin's Creed: Mirage. Ubisoft zapowiada darmowy dodatek
Chociaż Ubisoft nie podał jeszcze dokładnej daty, to wiadomo, że w tym roku będzie dobra okazja, by wrócić do Assassin's Creed: Mirage.
Ubisoft oficjalnie potwierdza, że do Assassin's Creed Mirage trafi nowy, darmowy dodatek fabularny, który przeniesie nas do AlUli w Arabii Saudyjskiej. Mini-rozszerzenie ma być dostępne jeszcze w tym roku i opowiadać dodatkową historię w IX wieku. Oprócz nowej lokacji twórcy obiecują też ulepszenia w rozgrywce, które obejmą zarówno nowy teren, jak i mapę z podstawowej wersji. To wszystko dostaniemy zupełnie za darmo.
Dodatek do Assassin's Creed Mirage ogłoszono w odpowiednim miejscu – podczas Esports World Cup w Rijadzie, w Arabii Saudyjskiej. Szczegóły fabularnego rozszerzenia nie są znane.
Nowa zawartość jest następstwem doniesień, że Ubisoft otrzymał fundusze od kontrowersyjnego saudyjskiego Publicznego Funduszu Inwestycyjnego (PIF), specjalnie na stworzenie dodatków do Assassin's Creed Mirage. PIF to inicjatywa mająca na celu dywersyfikację dochodów kraju poprzez inwestycje w zagraniczne firmy, z dużym naciskiem na branżę gier wideo.
Źródło: X.com
