Zwiastun filmu Ultraman: Rising. Wyobrażenia twórcy Godzilli o superbohaterach powracają na ekran

Na platformę Netflix trafi film oparty na kanwie historii o uwielbianym japońskim superbohaterze. Jednak tym razem Ultraman nie trafi wyłącznie do dorosłej widowni, ale również do dzieci i młodzieży. Streamer udostępnił nowy zwiastun. Zobaczcie, co czeka na Kena Soto, który powraca do rodzinnej Japonii, aby zostać następcą kultowego herosa.

Ultraman: Rising - zwiastun

Ultraman: Rising - fabuła, produkcja, premiera

Produkcja opiera się na bohaterach stworzonych przez twórcę Godzilli - Eijiego Tsuburayi.

Tak Netflix opisuje fabułę nadchodzącego filmu:

Kiedy potwory atakują Tokio, gwiazda baseballu Ken Sato niechętnie wraca do domu, aby znów wcielić się w Ultramana. Jednak superbohater trafia na godnego siebie przeciwnika, gdy zostaje zmuszony do adopcji mierzącego 10 metrów, ziejącego ogniem niemowlęcia kaiju. Sato musi zapomnieć o własnym ego, aby pogodzić obowiązki zawodowe i rodzicielskie, a także uchronić dziecko przed siłami, które chcą wykorzystać je do własnych mrocznych celów.

Netflix współpracował z Tsuburaya Productions oraz Industrial Light & Magic nad produkcją filmu. Shannon Tindle wyreżyserowała film z Joshem Aoshimą, a także napisała scenariusz we współpracy z Marc Haimesem.

Ultraman Rising - film wejdzie na platformę Netflix już 14 czerwca.