Unia Europejska chce wdrożyć prawo do łatwej naprawy elektroniki

Kupując współczesne sprzęty elektroniczne z górnej półki cenowej zazwyczaj jesteśmy skazani na serwisowanie ich w autoryzowanym salonie. A często nawet po zakończeniu gwarancji nie jesteśmy w stanie na własną rękę wymienić bądź naprawić części podzespołów. Nowoczesne urządzenia często projektuje się w taki sposób, aby były niemalże nienaprawialne. Niektórzy autoryzowani serwisanci w ogóle stronią od napraw i w razie usterki wymieniają całe podzespoły, które uległy awarii, a nie tylko ich uszkodzone elementy, mimo iż np. wymiana kilku kondensatorów pozwoliłaby wskrzesić martwą płytę główną w laptopie.

Takie postępowanie nie podoba się przedstawicielom Komisji Europejskiej. Według urzędników należy ukrócić te nieetyczne działania i sprawić, aby naprawy były prostsze, a same urządzenia bardziej niezawodne. Z korzyścią dla konsumentów oraz środowiska naturalnego. Komisja zapowiedziała, że w ramach programu Europejskiego Zielonego Ładu wdroży przełomowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Zgodnie z jego założeniami twórcy elektroniki dopuszczonej do obrotu na rynku unijnym powinni wykorzystywać w procesie produkcyjnym jak najwięcej materiałów pochodzących z recyclingu oraz zapewnić łatwy dostęp do instrukcji naprawy poszczególnych urządzeń.

Wiele produktów psuje się zbyt łatwo, nie można ich ponownie użyć, naprawić ani poddać recyklingowi, lub są to wyroby jednorazowego użytku. Istnieje ogromny potencjał, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów, który należy wykorzystać. W ramach przedstawionego dziś planu podejmujemy działania mające na celu zmianę sposobu, w jaki wytwarzane są produkty, oraz wzmocnienie pozycji konsumentów, tak aby mogli oni dokonywać zrównoważonych wyborów dla własnego dobra i dla dobra środowiska - powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans.

Jeśli Komisji uda się przeforsować wspomniane prawo, branża technologiczna będzie zmuszona zmienić podejście do projektowania elektroniki przeznaczonej na rynek unijny. Producenci stracą bowiem możliwość sztucznego ograniczania żywotności sprzętu. W komunikacie prasowym wystosowanym przez komisję możemy wyczytać, że wraz z wdrożeniem programu Europejskiego Zielonego Ładu:

Produkcja wyrobów jednorazowego użytku zostanie ograniczona, wyeliminowane zostanie przedwczesne skracanie cyklu życia produktów, a niszczenie niesprzedanych dóbr trwałego użytku – zakazane. Konsumenci będą mieli dostęp do wiarygodnych informacji na temat takich kwestii, jak możliwość naprawy i trwałość produktów, co pomoże im w dokonywaniu zrównoważonych środowiskowo wyborów. Konsumenci odniosą korzyści z rzeczywistego „prawa do naprawy”

Przedstawicielom branży technologicznej nowe regulacje z pewnością nie przypadną do gustu, ale prędzej czy później będą musieli się do nich przystosować. A to może zwiastować np. powrót topowych smartfonów wyposażonych w wymienne baterię oraz ułatwienie napraw sprzętów, które do niedawna opłacało się serwisować wyłącznie w autoryzowanych salonach firmowych.