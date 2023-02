Upadek królestwa - zdjęcia i data premiery filmu Netflixa. To kontynuacja serialu

fot. Netflix

Netflix ogłosił, że premiera filmu Seven Kings Must Die odbędzie się 14 kwietnia 2023 roku. Jest to kontynuacja wydarzeń z serialu Upadek królestwa, który zakończył się na pięciu sezonach. Alexander Dreymon ponownie wciela się w Uhtreda.

Seven Kings Must Die - zdjęcia

Seven Kings Must Die - film Upadek królestwa

Alexander Dreymon w oświadczenie prasowym mówi, że Seven Kings Must Die to jego pożegnanie z Uhtredem. Film ma być epicką konkluzją historii opowiadanej w serialu. Z tego wynika, że nie będzie więcej filmów i na tym definitywnie koniec.

Seven Kings Must Die - o czym jest film?

Po śmierci króla Edwarda rozpoczyna się walka o koronę. Rywalizujący dziedzice oraz najeźdźcy chcą zdobyć tę władzę. Kiedy nowy sojusz prosi Uhtreda o pomoc, musi on dokonać wyboru pomiędzy tymi, na których mu zależy, a marzeniem o stworzeniu zjednoczonej Anglii.

Martha Hiller napisała scenariusz. Ed Bazalgette stoi za kamerą. Są to osoby, które również pracowały przy serialu.