Uwielbiasz Świat według Kiepskich? Spotkaj aktorów serialu na premierze książki!

Źródło: Polsat

Potraficie sobie wyobrazić smak mocnego fulla? Używacie na co dzień powiedzonek w stylu: „kanalia!”, „jełop!” czy „w mordę jeża!”? Jesteście przekonani, że doskonale znacie Świat według Kiepskich? Sprawdźmy to! Zajrzyjcie na plan serialu, który połączył kilka pokoleń Polaków. Emitowany na antenie Telewizji POLSAT, gości w naszych domach od ponad 23 lat i stał się ponadczasową satyrą obśmiewającą wady Polaków.

Świat według Kiepskich. Zwariowana historia kultowego serialu Polsatu to bogato ilustrowany przewodnik po niezapomnianych scenach, kwestiach i absurdalnych konfliktach, które przez ponad dwie dekady były udziałem bywalców wrocławskiej kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3/4. Kto stworzył postaci tak głupie, że aż mądre? Kto pierwotnie miał zagrać Ferdka i Waldusia? Z jakimi reakcjami musieli sobie radzić twórcy po emisji pierwszych odcinków? Dlaczego Bartosz Żukowski odszedł z serialu i jak udało się go namówić do powrotu? Na te pytania odpowiadają w książce aktorzy, scenarzyści i producenci. Nie zabraknie też wzruszających wspomnień poświęconych Krystynie Feldman, Bohdanowi Smoleniowi, Ryszardowi Kotysowi i Dariuszowi Gnatowskiemu.

Źródło: SQN

Książkę Jakuba Jabłonki i Pawła Łęczuka pt. Świat według Kiepskich. Zwariowana historia kultowego serialu Polsatu można już zamawiać w przedsprzedaży w dwóch wersjach: w miękkiej oprawie i specjalnym wydaniu SQN Origianls w twardej oprawie dostępnym tylko na SQNStore.pl.

Więcej szczegółów o książce na specjalnej stronie internetowej.

Szczegóły dotyczące premiery książki

Cinema-City Galeria Westfield Mokotów, sala nr 13

ul. Wołoska 12, Warszawa

Środa, 12 października 2022 r.

godz. 18:00 – 20:00

W spotkaniu wezmą goście specjalni - aktorzy i twórcy serialu:

Autorzy książki:

Jakub Jabłonka

Paweł Łęczuk

Aktorzy:

Andrzej Grabowski (Ferdek)

Marzena Kipiel-Sztuka (Halinka)

Barbara Mularczyk-Potocka (Mariolka)

Renata Palys (Paździochowa)

Bartosz Zukowski (Walduś)

Goście specjalni:

Anna Skowrońska (ATM, producentka serialu)

Aleksander Sobiszewski (scenarzysta)

Katarzyna Sobiszewska (scenarzystka)

Krzysztof Skiba (autor tytułowej piosenki)

Prowadzenie:

Krzysztof Ibisz

W programie rozmowa o książce i kulisach serialu, pytania od uczestników spotkania, a na koniec podpisywanie książek.

O autorach

Jakub Jabłonka

Rocznik 1974. Pochodzi z Opola, w którym ukończył studia na kierunku Marketing i Zarządzanie. Od 1999 roku mieszka w Warszawie. Pracował m. in. w Polskim Radio, Sony Music, CD Projekt, Fabryce Słów. Sprawny manager słuchający ludzi ale też przedsiębiorca, kompozytor, muzyk i filmowiec. Inspirujący rozmówca z reporterskim zacięciem. Ojciec Leny i Leo, którym pokazuje świat z perspektywy roweru, namiotu, pociągu i wymyślanych przez siebie bajek. We wszystkim potrafi dostrzec muzykę, a co za tym idzie – lepszą stronę dnia. Stworzył Klub Małego pisarza – kreatywne warsztaty pisarskie dla najmłodszych.

Paweł Łęczuk

Rocznik 1978. Poeta, animator kultury, autor książek biograficznych, pedagog, geograf i pilot wycieczek. Jest autorem kilkunastu książek. W tym tomów poetyckich i albumów fotograficzno-poetyckich, publikacji biograficznych oraz przewodnika literackiego. Dwukrotny stypendysta Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w dziedzinie literatury oraz stypendysta Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Uczestnik Międzynarodowego Programu Pisarskiego w Chinach w 2014 roku. Twórca oryginalnych spacerów literackich po Warszawie i literackich wycieczek rowerowych.