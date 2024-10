Vaiana 2 wprowadzi szał na kubełek na popcorn? Mamy oficjalne zdjęcia

fot. Disney

Disney dołącza do trendu, który zawładnął kinami! Po sukcesie kubełków na popcorn z filmów takich jak Diuna: Część druga czy Deadpool & Wolverine, tym razem będziemy mogli dołączyć do kolekcji coś związanego z nadchodzącym filmem animowanym Vaiana 2. Firma Regal planuje wprowadzić na rynek dwa produkty związane z przekąskami, jakie można zakupić, by umilić sobie kinowy seans. Mamy tutaj standardowy kubełek, tym razem w kształcie charakterystycznej fali, wraz z figurką głównej bohaterki. Miłym dodatkiem jest też coś dla osób, które nie przepadają za popcornem – w ofercie pojawiła się także łódka przypominająca tą z bajki i również zawierająca figurkę. Po otworzeniu zawiera jednak przestrzeń idealną na nachosy.

Vaiana 2 – kubełek na popcorn i nachosy

Vaiana 2 – kubełek na popcorn

Vaiana 2 – nowe plakaty

Równolegle ze zdjęciami kubełków otrzymaliśmy również dwa nowe plakaty promujące film Vaiana 2. Jest to oficjalny plakat IMAX, a także Dolby, w bardziej rysunkowym stylu.

Vaiana 2 – plakat IMAX

Vaiana 2 – fabuła, data premiery

Vaiana otrzymuje nieoczekiwaną wiadomość od swoich przodków i decyduje się wyruszyć wraz z Maui i nową grupą złożoną z niezwykłych marynarzy. Wspólnie udają się na odległe tereny morza Oceanii, aby przeżyć przygodę, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyli.

Vaiana 2 zadebiutuje w polskich kinach już 28 listopada.