Magiczna Vaiana 2. Zwiastun zapowiada animację, która zawładnie kinami

fot. Disney

Nowy zwiastun filmu animowanego Vaiana 2 odkrywa karty przed ciekawskimi widzami. Nie tylko w tle słyszymy jedną z piosenek, ale dowiadujemy się, co jest w centrum fabuły oraz kto jest czarnym charakterem tej opowieści. Kontynuacja najpopularniejszej animacji ostatnich lat wydaje się skazana na sukces. Co ciekawe, początkowo miał to być serial na Disney+, ale producenci z Disneya podobno stwierdzili, że jest to tak dobre, że trzeba wypuścić film do kin.

Vaiana 2 - zwiastun

W Vaianę oraz Mauiego ponownie wcielają się Auli'i Cravalho 0raz Dwayne Johnson. Oboje też wykonują partie wokalne swoich postaci.

Vaiana 2

Vaiana 2 – fabuła

Vaiana otrzymuje nieoczekiwaną wiadomość od swoich przodków i decyduje się wyruszyć wraz z Maui i nową grupą złożoną z niezwykłych marynarzy. Wspólnie udają się na odległe tereny morza Oceanii, aby przeżyć przygodę, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyli.

Vaiana 2 - premiera odbędzie się 27 listopada 2024 roku w kinach.