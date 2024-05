Vaiana 2 będzie hitem. Rekord oglądalności zwiastuna na to wskazuje

fot. materiały prasowe

Reklama

Pierwszy zwiastun filmu animowanego Vaiana 2 obejrzało 178 mln osób w 24 godziny odd publikacji. To jest najlepszy wynik oglądalności zwiastuna w historii animacji Disneya, a nawet pobito wszelkie rekordy Pixara. Poprzedni rekord popularności zwiastunów filmów animowanych należał do W głowie się nie mieści 2 i wynosił on 157 mln. Natomiast rekord animacji Disneya to Kraina lodu 2 z wynikiem 116 mln. Jak widzimy wynik Vaiany 2 pobił wszelkie wyniki animowanych produkcji.

Sam zwiastun będzie też pokazywany w kinach z animacją W głowie się nie mieści 2, która wchodzi na ekrany już w czerwcu.

Vaiana 2 – fabuła

Vaiana otrzymuje nieoczekiwaną wiadomość od swoich przodków i decyduje się wyruszyć wraz z Maui i nową grupą złożoną z niezwykłych marynarzy. Wspólnie udają się na odległe tereny morza Oceanii, aby przeżyć przygodę, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyli.

Auli’i Cravalho oraz Dwayne Johnson ponownie są głosami głównych bohaterów historii. Oznacza to, że w oryginalnym dubbingu Vaiana oraz Maui będą brzmieć tak samo. David Derrick Jr., Jason Hand oraz Dana Ledoux Miller są reżyserami.

Vaiana 2

Przypomnijmy, że pierwotnie projekt miał być serialem w Disney+, ale włodarze Disneya stwierdzili, że jest tak dobry, że polecili przerobić go na film kinowy.

Vaiana 2 - zwiastun z polskim dubbingiem

Pojawiła się w końcu wersja polska zwiastuna.

Vaiana: Skarb oceanu jest najpopularniejszą animacją Disneya w ostatnich latach. Według Nielsena w 2023 roku hit pobił rekord i był najchętniej oglądanym filmem w platformach streamingowych w skali globalnej. Nie tylko w kwestii animacji, ale ogólnie na tle wszystkiego.

Vaiana 2 - premiera w listopadzie w kinach.