Valve rozbiło bank. Jesienna wyprzedaż Steam przyniosła rekordowe zyski

Źródło: Steam

Sezonowe wyprzedaże Steama zdążyły wpisać się w gamingową rzeczywistość. Raz na kilka miesięcy platforma Valve raczy nas tysiącami obniżek, dzięki którym możemy nabyć interesujące nas tytuły w znacznie niższej cenie. Nie inaczej było w przypadku ostatniej, jesiennej wyprzedaży, która mimo iż rozgrywała się w szczycie drugiej fali pandemii, cieszyła się rekordową popularnością wśród klientów platformy.

Przedstawiciele Steama poinformowali, że jesienna akcja była największą wyprzedażą pod względem przychodów dla producentów oraz wydawców. Według Valve spora w tym zasługa usprawnionych mechanizmów rekomendacji ułatwiających dotarcie do potencjalnych klientów. Jedną z kluczowych innowacji okazało się wdrożenie centr gatunków przyspieszających znalezienie tytułów z konkretnej kategorii. Według Valve gry z centrów dodawano do koszyków przy takim samym wskaźniku konwersji, jaki notują gry wyróżnione w ramach ofert dnia.

Ta daleko posunięta personalizacja katalogu wyprzedażowego pozwoliła poprawić wskaźniki przychodu we wszystkich grupach badawczych. Zwiększyła się zarówno liczba gier, które zarobiły 10 tysięcy dolarów, jak i tych, których przychów przekroczył milion. Jesienna wyprzedaż przyciągnęła również rekordową liczbę nowych graczy. Blisko milion nowych klientów po raz pierwszy kupiło grę lub dokonało mikrotransakcji za pośrednictwem Steama, co stanowi 33-procentowy wzrost w porównaniu do danych z analogicznego okresu w roku ubiegłym. Pobito także rekord osób jednocześnie korzystających z platformy – w szczytowym momencie wyprzedaży Steam przyciągnął do siebie 24 miliony klientów, o 7 milionów więcej niż podczas szczytu jesiennej wyprzedaży w 2019 roku.

Zobacz także:

Ogromną popularnością cieszyły się również Nagrody Steam. W 2020 roku 5,3 miliona użytkowników oddało przeszło 30 milionów głosów na ulubione tytuły, zaś 1,6 miliona zdobyło odznakę jesiennej wyprzedaży. Finalistów Nagród Steam 2020 roku poznamy 3 stycznia, a na najlepsze gry będziemy mogli głosować podczas zimowej wyprzedaży Steam. Valve opublikowało już listy nominowanych gier w 8 z 10 kategorii. Nie wiemy na razie, które pozycje zawalczą o tytuł Najlepszej gry 2020 roku oraz Najlepszej gry VR 2020 roku. Choć w przypadku tej drugiej kategorii wybór wydaje się raczej oczywisty i najprawdopodobniej Half-Life: Alyx stanie na szczycie podium.

Poniżej prezentujemy upublicznione listy nominowanych produkcji. W sekcji Często zadawanych pytań widnieje informacja, że będziemy mogli oddać swoje głosy już 22 grudnia. Co oznacza, że w tym terminie rozpocznie się zimowa wyprzedaż Steama.

Owoc miłości:

Razem raźniej:

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Fall Guys: Ultimate Knockout

Risk of Rain 2

Sea of Thieves

Najbardziej innowacyjna rozgrywka:

Control

Death Stranding

Noita

Superliminal

Teardown

Gra ze znakomitą fabułą:

Najlepsza gra, w której jesteś do bani:

Apex Legends

Crusader Kings III

FIFA 21

GTFO

Ghostrunner

Znakomity styl wizualny:

Battlefield V

Black Mesa

Marvel's Avengers

Ori and the Will of the Wisps

There Is No Game: Jam Edition 2015

Najlepsza ścieżka dźwiękowa:

DOOM: Eternal

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

Need for Speed Heat

Persona 4: Golden

Usiądź i zrelaksuj się: