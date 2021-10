Valve zdradza daty kolejnych wyprzedaży Steam

Źródło: Steam

Przez lata przedstawiciele Valve robili co w ich mocy, aby utrzymać daty steamowych wyprzedaży w tajemnicy. Start kolejnych edycji festiwali miał być branżową niespodzianką, która znienacka przyciągnie do siebie graczy zainteresowanych zakupem gier w obniżonej cenie.

Z biegiem czasu zwodzenie informatorów i dziennikarzy stawało się to coraz trudniejsze. Dobrze poinformowani ludzie regularnie informowali nas o tym, kiedy wystartują kolejne akcje tego typu, czasami nawet na kilka tygodni przed ich rozpoczęciem. W końcu zespół Valve poddał się i podjął decyzję o tym, że dalsza walka z autorami przecieków nie ma najmniejszego sensu. Witryna Steamworks wzbogaciła się o nową sekcję – listę najbliższych wyprzedaży oraz festiwali steamowych organizowanych przez Valve. Tym samym już dziś możemy zaplanować swoje gamingowe wydatki na najbliższe miesiące.

Pierwszą szansę na upolowanie gier w niższych cenach będzie Halloweenowa wyprzedaż Steam, która potrwa od 28 października do 1 listopada. Warto jednak zauważyć, że ta akcja będzie poświęcone przede wszystkim aktualizacjom oraz wydarzeniom w grach nawiązujących do motywów haloweenowych. Choć istnieje spora szansa, że przez te dni będziemy mogli kupić w okazyjnej cenie gry pokroju Darkest Dungeon czy Resident Evil: Village, na masowe obniżki większości steamowej biblioteki nie mamy co liczyć.

Kolejną szansą na opróżnienie portfela będzie Jesienna wyprzedaż Steam. W trakcie tego wydarzenia po raz kolejny weźmiemy udział w nominowaniu tytułów do nagród Steama, czyli wyróżnień dla najlepszych gier minionych miesięcy. Z kolei jeśli nastawiamy się na porządne gamingowe wydatki, przygotujmy portfel na Zimowa wyprzedaż Steam, która potrwa od 22 grudnia do 5 stycznia. To w jej trakcie spośród nominowanych tytułów wybierzemy te najlepsze. A przy okazji będziemy mogli zakupić wiele interesujących nas gier po znacznie obniżonych cenach