Vengeful. Mściwi kontynuacja "komiksowej" powieści w przyszłym tygodniu

W kwietniu zeszłego roku na naszym rynku ukazała się powieść V.E. Schwab zatytułowana Vicious. Nikczemni . Była to opowieść o młodych ludziach, którzy odkryli sposób na rozwijanie w sobie nadnaturalnych, potężnych umiejętności. I jak to w takich wypadkach bywa, nie wszystko potoczyło się zgodnie z planem i niektórzy postanowili wykorzystywać świeżo zdobytą moc do niecnych celów.

Już w przyszłym tygodniu, 29 stycznia, wydawnictwo We need YA planuje wydać drugi tom tej serii. Powieść Vengeful. Mściwi koncentruje się na pragnieniu zdobycia potężnej władzy oraz mocy, a także na pozbyciu się przez bohaterkę tych, którzy stoją na drodze do stania się najpotężniejszą istotą na Ziemi.

Poniżej możecie obejrzeć projekt okładki, a także przeczytać opis powieści:

Przed wami przesycona supermocami konfrontacja niezwykłych umysłów opanowanych niepohamowaną żądzą zemsty. Bestsellerowa autorka i zwyciężczyni Goodreads Choice Awards, V.E. Schwab, powraca z ekscytującą kontynuacją Nikczemnych.

Marcella Riggins nie potrzebuje nikogo. Po szybkim otrząśnięciu się ze spotkania ze śmiercią nareszcie zyskuje władzę, o której zawsze marzyła. Wykorzystuje swoją nowo nabytą moc, aby rzucić miasto Merit na kolana! Zbierając sprzymierzeńców, nie przepuści okazji, by zniszczyć dwóch najbardziej niesławnych PonadPrzeciętnych – Victora Vale’a i Elia Evera. Wszystko to, by stać się najpotężniejszą kobietą chodzącą po Ziemi. Scena Merit znowu zostanie ustawiona i przygotowana na finałowe, ostateczne i brutalne starcie. Kto przetrwa tę rozgrywkę i dopełni zemsty?

Magneto i profesor X. Superman i Lex Luthor. Victor Vale i Eli Ever. Sydney i Serena Clarke. Te postacie dowodzą, że najsilniejsze więzi mogą być początkiem najgorszych konfliktów.