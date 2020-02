Venom 2 - Woody Harrelson jako złoczyńca. Zdjęcie z planu

Venom 2 to kontynuacja hitu z 2018 roku, który przyniósł na świecie 856 mln dolarów. Wciąż trwają zdjęcia do sequela, w którym Tom Hardy powróci w tytułowych rolach Eddiego i Venoma. To właśnie aktor opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z planu pokazujące Woody'ego Harrelsona w roli Cletusa Kasady'ego aka Carnage'a. Fani pierwszej części mogli go poznać w scenie po napisach.

Szczegóły fabuły kontynuacji nie są znane. Wiemy, że za kamerą stoi Andy Serkis (Mowgli), a autorem zdjęć jest nominowany do Oscara Robert Richardson. W obsadzie są również Michelle Williams, Stephen Graham, Naomie Harris i Reid Scott.

Venom 2 - premiera w październiku 2020 roku.