Eternals - otwarcie w kinach mniejsze niż prognozowano. Wina recenzji?

fot. Marvel

Prognozy box office dla Eternals mówiły o otwarciu w Ameryce Północnej na poziomie 80-85 mln dolarów. Niestety, ale film MCU odczuł negatywny wpływ niepochlebnych recenzji krytyków. Ostatecznie zanotowano 71 mln dolarów. Z reszty świata zbiera 90,7 mln dolarów. Sumując, globalne otwarcie wynosi 161,7 mln dolarów. Jest to drugi największy start 2021 roku po Szybkich i wściekłych 9, którzy zanotowali 163 mln dolarów. Niewiele zabrakło do rekordu. Dla porównania Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni miał 128 mln dolarów, Czarna wdowa osiągnęła 150 mln dolarów, Strażnicy Galaktyki mieli 164 mln dolarów, a Ant-Man i Osa miał 167 mln dolarów. Eternals nie będą mieć premiery w Chinach, w których MCU zawsze zbiera fantastyczne wyniki.

Co ciekawe, znamy też CinemaScore Eternals, czyli oceny widzów po wyjściu z amerykańskich kin. Jest to B, czyli najniższa ocena w historii MCU. Do tej pory każdy dostawał najwyższą notę.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Diuna musiała oddać pierwsze miejsce. W kolejnym weekendzie wyświetlania w Ameryce Północnej zbiera 7,6 mln dolarów (razem 83,9 mln dolarów). 11,1 mln dolarów zebrano z 75 krajów (razem 246,5 mln dolarów). Sumując, na koncie 330,4 mln dolarów.

Nadal dobrze sprzedaje się Venom 2: Carnage, który po kolejnym weekendzie razem zebrał na koncie 424,6 mln dolarów. James Bond natomiast ma już dobre 667,1 mln dolarów w skali globalnej. Według szacunków Nie czas umierać potrzebuje 800 mln dolarów, by wyjść na zero.