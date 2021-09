Venom 2 nie będzie złym filmem? Pierwsze opinie zaskakują

fot. materiały prasowe

Gdy w październiku 2018 wygasło embargo na opinie o filmie Venom, krytycy delikatnie mówiąc nie byli zachwyceni. Na tym etapie otwarcie krytykowali film, co potem przeniosło się na bardzo negatywne recenzje. Jakie są opinie o Venomie 2? Zgoła odmienne. Jeden dziennikarz stawia diagnozę, że Venom 2 jest tym, czym pierwsza część powinna być. I to od osoby, która nienawidzi pierwszej części.

Według krytyków Andy Serkis i Tom Hardy (także autor historii) doskonale rozumieją esencję postaci Venoma i z tego powodu całość wypada o wiele lepiej od pierwszej części. Hardy zbiera pochwały za fantastyczną kreację, w której odnalazł się o wiele lepiej i uchwycił to misterne "coś", co nadaje tej postaci charakter. Najbardziej rozrywkowym aspektem filmowy jest właśnie szalona rola Hardy'ego i jego relacja z Venomem. Aktor daje z siebie 200% i kradnie każdą scenę. Pada argument, że Venom 2 jest ultrabrutalną komedią romantyczną, która świadomie i z dystansem podchodzi do opowiadania historii. Jest w tym też dużo czarnego, cynicznego poczucia humoru, które również wypada lepiej niż w jedynce.

Venom 2: Carnage

Jeden dziennikarz stwierdził, że Venom 2 to większa, bardziej widowiskowa wersja Venoma z 2018 roku. Jeśli komuś się nie podobał pierwszy film, sequel też może nie trafić w gusta. Na razie jedna osoba wyraża taką opinię, a pozostali dziennikarze podkreślają, że jest to lepszy, ciekawszy i bardziej emocjonujący film. Wszystko za sprawą Hardy'ego i jego szalonej roli. Z krytycznych argumentów obrywa się historii, która choć jest rozrywkowa, ma słabsze momenty, ale jest zbyt prosta i nie pozostaje długo w pamięć. Jednocześnie jednak chwalą, że pomimo krótszego czasu trwania, Venom 2 ma doskonale szybkie tempo, które gwarantuję pożądaną rozrywkę. Nie przypadkowo nikt nie wychwala Woody'ego Harrelsona w roli złoczyńcy zwanego Carnage'a. Czytamy, że film trochę gubi się w tej postaci, wprowadzając zbyt dużo pomysłów, które nigdy nie zostają odpowiednio wykorzystane.

Podsumowując, wygląda na to, że Venom 2 to dobra, emocjonująca (jest serce w filmie) i zabawna rozrywka. Przede wszystkim jednak lepsza od krytykowanej pierwsze części, a głębsze zrozumienie roli Venoma przez Toma Hardy'ego gwarantuje zabawę na odpowiednim poziomie. Nie jest idealnie, są zgrzyty w fabule, a kultowy czarny charakter z komiksów nie wypada tak dobrze, jak powinien, ale najwyraźniej tworzy to wszystko rozrywkę pozostawiającą dobre wrażenie.

Embargo na recenzje wygasa w czwartek 30 września 2021 roku o godzinie 15:00 czasu polskiego. Wówczas zobaczymy, ile Venom 2 osiągnie na rottentomatoes, na którym pierwsza część ma 30% pozytywnych opinii.