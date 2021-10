Venom 2 - Tom Hardy traktuje te postać jak pasję. Komentuje krytykę jedynki

Źródło: Sony Pictures

Tom Hardy to profesjonalista, a w postać Venoma wlewa całe swoje serce. Jako współautor historii Venoma 2 jest bardziej otwarty na wywiadach i mówi wprost, że jest głęboko zaangażowany w tę serię i jeśli sequel będzie sukcesem, będzie mógł znów zagrać w kolejnej części. Widać, że aktor ma określoną wizję na Venoma, czuję tę rolę dość specyficznie i - wszyscy zgodnie chwalą - że w drugiej części aktorsko przechodzi samego siebie, Venom to dla niego prawdziwa pasja. Wyjawił to w rozmowie z comicbook.com.

Natomiast portal cinemablend zapytał go wprost o negatywne opinie krytyków na temat pierwszego Venoma. Oto co powiedział o tym Tom Hardy.

- Chcesz, aby ludzie dobrze odbierali to, na czym ci zależy. Tutaj oczywiście tak nie było, w ogóle nie trafiło do krytyków [śmiech]. Nie pozostawili na nas suchej nitki. Widzowie jednak tłumnie ruszyli do kin i to było naprawdę cudowne. Zadzwoniliśmy do Toma Rorthmana z Sony i powiedzieliśmy mu: czy możemy przedstawić wizję na drugą cześć? Chcemy wyciągnąć to, czego się nauczyliśmy z jedynki i zabrać się za pisanie dwójki. Aby zająć się pracą i zobaczyć, czy możemy to rozwinąć.

Najwyraźniej wnioski były dobre, bo Venom 2 zbiera o wiele lepsze recenzje niż krytykowana pierwsza część. Film można oglądać na ekranach polskich kin.

Venom 2 - fragment