Kto złoczyńcą Venoma 3? To zdjęcie jest sugestią

Prace na planie Venoma 3, który będzie wyświetlany w kinach pod tytułem Venom: The Last Dance, zakończyły się już jakiś czas temu. Ekipa kaskaderska podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem prezentu, który dostali z tej okazji. Okazuje się ono sugestywne w kwestii czarnego charakteru.

Złoczyńca Venoma 3

Kluczowa okazuje się kwestia zielonego koloru w trójce oraz na trzech kreskach przechodzących po twarzy Venoma na czapce. Dziennikarz comicbookmovie.com znający komiksy o antybohaterze uważa, że to pozwala wyciągnąć wniosek, kim jest czarny charakter.

Jego zdaniem jest to odwołanie do symbionta znanego jako Lasher, który pojawił się po raz pierwszy w 4. zeszycie komiksu Venom: Lethal Protector z 1993 roku. Jest on potomkiem Venoma, który został stworzony przez Fundację Życia, która jest także obecna w filmach. Ludzką częścią Lashera jest Ramon Hernandez, najemnik, który dostał symbiont razem z czterema innymi żołnierzami - razem mieli chronić korporację. Jeśli to rzeczywiście Lasher będzie w filmie, być może ten aspekt z komiksów również zostanie przeniesiony. Na razie to spekulacja i nikt tego nie potwierdza.

W obsadzie są Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Clark Backo i Michelle Williams. Za kamerą debiutantka, Kelly Marcel, która była scenarzystką pierwszych dwóch filmów. Współautorem historii trójki jest sam Tom Hardy. Trzecia część ma być ostatnią.

Venom 3 - premiera 25 października 2024 roku w kinach.