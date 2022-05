Morbius - grafiki wczesnych projektów wyglądu wampirów z widowiska Marvela i Sony

fot. Sony

Morbius to film studia Sony z tego roku, w którym zadebiutował kolejny złoczyńca znany z komiksów o Spider-Manie - Michael Morbius. W tej roli zobaczyliśmy Jareda Leto, który chcąc zwalczyć swoją chorobę, doprowadził do niepożądanego skutku - naukowiec stał się wampirem. Jednak nie tylko on zmagał się z takim losem, ponieważ także jego przyjaciel Milo (Matt Smith), chcąc pokonać podobną chorobę, także zmienił się w wampira.

Do sieci trafiły grafiki ze wczesnych projektów wyglądu wampirów, które ujawniają też, że od początku planowano, aby Martine Bancroft (Adria Arjona) przeszła przemianę. Zobaczcie (trzy pierwsze zdjęcia w galerii):

Morbius

Grafiki udostępnił Chris Nichols, który pochwalił zespół z Digital Domain, którzy pomogli przedstawić wampiry na ekranie. Przyznał, że pracę nad widowiskiem rozpoczął już w 2019 roku.