Venom 3 - jedna z najpotężniejszych postaci Marvela w filmie? Król w Czerni nadchodzi!

Od 2 dni przez sieć przetacza się plotka, która umysły wielu fanów Marvela obraca w perzynę. I tak w filmie Venom 3: Ostatni taniec miałby pojawić się sam Knull, bóg i władca symbiontów, którego wiekopomna batalia z Avengers i ich sojusznikami w komiksowym wydarzeniu Król w Czerni bezgranicznie emocjonowała również naszych Czytelników na przełomie 2020 i 2021 roku. Mówimy tu o jednej z najpotężniejszych postaci Domu Pomysłów, tej samej, która dysponującego mocą "miliona wybuchających Słońc" Sentry'ego rozerwała na pół.

Według szeroko komentowanych spekulacji Knull w Venomie 3 miałby posłać w kierunku Ziemi pożerającego symbionty ksenofaga, który stanie się olbrzymim zagrożeniem dla tytułowego bohatera. Nie jest natomiast jasne, kto wcieli się w Króla w Czerni, ani jak duży byłby jego wpływ na całą fabułę.

Istotne jest to, że choć do powyższych doniesień z uwagi na ich źródła podchodzono początkowo z wielkim dystansem, później zaczęli je w sieci przekazywać dalej także inni, bardziej szanowani scooperzy - wśród nich Alex Perez z The Cosmic Circus.

Knull debiutował w komiksach w 2018 roku. Został przedstawiony jako starsze niż sam wszechświat bóstwo, które doprowadziło do stworzenia symbiontów - w tym Venoma i Carnage'a. Jest uosobieniem przepełniającej kosmos ciemności, a jego potężny miecz, All-Black Necrosword, służył m.in. do zabijania wszechpotężnych Celestian.

Venom 3 wejdzie na ekrany polskich kin 25 października.