Venom 3 wznawia produkcję. Tom Hardy dzieli się zdjęciem z planu

Venom 3 to jeszcze niezatytułowana kontynuacja przygód Eddiego Brocka (w tej roli Tom Hardy) i żyjącej z nim istoty z kosmosu, Venoma. Trzecia część z serii należącej do uniwersum Sony Pictures powiązanego z postaciami bliskimi Spider-Manowi wznowiła produkcję po zakończeniu strajku aktorów. Tom Hardy z tej okazji podzielił się zdjęciem z planu za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Venom 3 - Tom Hardy o filmie

Tom Hardy wypowiedział się w wywiadzie dla Digital Spy o procesie tworzenia filmów z tej serii:

Takie serie zwykle chodzą trójkami. Przez to, że powstawanie kolejnych filmów jest zależne od sukcesów każdego innego z serii, nie można zakładać od razu, że będzie następny. Do każdego trzeba podejść tak jakby miał być ostatnim. Ale myślę, że ważne jest to, żeby mieć jedną, dużą historię, żeby nie było tak, że kiedy pojawi chęć stworzenia kolejnej części, to nie będzie na nią pomysłu. Musi być pewna ciągłość fabularna w trzeciej, czwartej, piątej części, ale jeśli ktoś powie 'nie', to w porządku. Wtedy trzeba iść dalej i zająć się czymś innym.

Venom 3 - fabuła

Na ten moment nie podano żadnych szczegółów odnośnie fabuły kolejnego filmu z ikonicznym przeciwnikiem Spider-Mana. Wcześniejsze zdjęcia z planu zdają się sugerować, że przynajmniej części akcji może toczyć się w trakcie meksykańskiego Dnia Zmarłych. Postać Eddiego Brocka i jego nietypowego, symbiotycznego przyjaciela publiczność widziała ostatnim razem w scenie po napisach Spider-Man: Bez drogi do domu. Być może Sony wykorzysta ostatnio popularny w filmach superbohaterskich motyw wieloświata i użyje go również w tej produkcji.

Wiadomo za to, że na stołek reżysera nie powróci Andy Serkis, który odpowiadał za drugą część serii. Jego miejsce zastąpi debiutantka, która pracowała przy scenariuszu do dwóch poprzednich filmów, Kelly Marcel. W przypadku Venoma 3 wspólnie z Tomem Hardym będzie odpowiadała za scenariusz.

W obsadzie poza Tomem Hardym znajduje się Juno Temple i Chiwetel Ejiofor. Producentami filmu są Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel i sam Tom Hardy.