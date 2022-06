Venom odnalazł zupełnie nowy kostium. Tryb wojennego symbionta; Kang wchodzi do gry

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Venom wkroczył właśnie w zupełnie nową rzeczywistość - i to dosłownie. W 8. zeszycie serii ze scenariuszem Ala Ewinga i rysunkami Bryana Hitcha świadomość Eddiego Brocka wciąż uwięziona jest w tzw. Ogrodzie Czasu; dodajmy, że sam symbiont Venoma powiązany jest obecnie z synem protagonisty, Dylanem. W rzeczonej lokacji Brock, obecny Król w Czerni, napotyka inne postacie, które wcześniej dzierżyły ten sam tytuł.

W trakcie tej wędrówki Eddie niespodziewanie aktywuje protokół wojennego symbionta, który zamienia go w niezwykle potężną istotę - w ten sposób zyskuje on również nowy kostium, opisujący samego siebie jako "klasa wojenna, typ drugi, bitewny Klyntar". Jakby tego było mało, strój symbionta zamiast ikonicznego "Jesteśmy Venomem!" powtarza zagadkowe "Jesteśmy wojną!", co wprawia Brocka w konsternację.

Protagonista w nowej wersji przenosi się ostatecznie do przyszłości roku 60 134, by tu zmierzyć się najpierw z całą armią Kanga, a później z samym Zdobywcą. Istotne jest to, że złoczyńca proponuje swojemu wrogowi współpracę; obiecuje on nauczyć Eddiego, jak sprawnie poruszać się po strumieniu linii czasowych i dzięki temu raz na zawsze wyrwać się z więzienia Ogrodu Czasu. Tak prezentuje się Brock w trybie wojennego symbionta: