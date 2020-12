Vikings: Valhalla - twórca o sequelu hitowego serialu. Jakie postacie zobaczymy w produkcji?

fot. materiały prasowe

Wikingowie to bardzo popularny serial, który wielkimi krokami zbliża się do końca. Sezon 6B, który zadebiutuje 30 grudnia będzie ostatnim. Jednak w przygotowaniu znajduje się nowa produkcja z uniwersum zatytułowana Vikings: Valhalla, która ma zadebiutować w 2021 roku w serwisie Netflix. Jej showrunnerem jest Jeb Stuart. Michael Hirst, który jest twórcą oryginalnej serii w rozmowie z serwisem Collider wypowiedział się na temat nowej produkcji. Twierdzi, że mimo, że postacie z Wikingów już nie żyją w tej historii, to będzie ona cały czas zwracała uwagę na mitologię tego świata, dlatego można spokojnie zacząć ją oglądać nawet jak nie wie się kim jest Ragnar.

materiały prasowe

Jeśli natomiast chodzi o to, jakie postacie pojawią się w programie to Hirst wspomniał o Haraldzie II Srogim, czyli ostatnim królu wikingów oraz Eriku Czerwonym. 1. sezon serialu został nakręcony w Irlandii. Na potrzeby produkcji przejęto duży hotel, aby umieścić w nim aktorów, aby mogli być testowani na koronawirusa dwa razy dziennie.