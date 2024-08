Vinci 2 powstanie! Niedługo ruszają zdjęcia

fot. Studio Filmowe Zebra // TVN

Juliusz Machulski postanowił powrócić do hitu nakręconego w 2004 roku, w którym zagrali Borys Szyc, Marcin Dorociński, Robert Więckiewicz, Jan Machulski i Kamila Baar. Jak udało nam się ustalić, jeszcze w tym miesiącu w Krakowie rozpoczną się zdjęcia do kontynuacji zatytułowanej roboczo Vinci 2. Na razie nie znamy szczegółów. Z naszych informacji wynika, że powróci duża część głównej obsady. W roli funkcjonariusza Szerszenia na pewno zobaczymy Borysa Szyca. Poza tym Robert Więckiewicz zagra przestępcę "Cumę", a Kamila Baar wcieli się w Magdę. Reszta obsady trzymana jest w tajemnicy.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada tradycyjnie Juliusz Machulski. Producentem jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Po nieudanym skoku Cuma odpoczywa w więzieniu. Nagle wychodzi na przepustkę, choć o to nie prosił. Ma dwa miesiące na poratowanie zdrowia – dość, by dokonać skoku stulecia. Potrzebny jest plan, wspólnik i kasa. Na ten ostatni raz. Kiedyś na Juliana wołali Szerszeń: nie było lepszego kumpla w złodziejskim fachu. Teraz chłopak ustatkował się, znalazł uczciwą pracę. Jednak od przeszłości uciec nie można, zwłaszcza jeśli chodzi o dług wobec najlepszego przyjaciela. To sprawa honoru, pójdzie więc na robotę, ale ostatni raz... Hagen przedstawia się jako wybitny malarz, ale nigdzie publicznie nie wystawia swoich prac. Tylko wtajemniczeni umieją docenić jego kunszt: nie ma lepszego eksperta, który potrafi odróżnić oryginał od falsyfikatu. Ba, przy takiej praktyce... Żyje jak mnich, ale może da się skusić... ostatni raz? Magda kończy studia konserwatorskie. A właściwie już by skończyła, gdyby nie jej skłonność do poprawiania starych mistrzów. Z hukiem wyleciała z ostatniego egzaminu. Taki talent i już zmarnowany?! Ależ skąd! Propozycja jest tyleż niespodziewana co fascynująca. Czy można było wymarzyć sobie lepszą jak na pierwszy raz?